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أرتيتا: تشكيلة أرسنال تحتاج إلى عدة تغييرات

يواجه أرتيتا ضغوطا عديدة

أرتيتا: تشكيلة أرسنال تحتاج إلى عدة تغييرات

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لندن - رويترز

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أقر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأن تشكيلة الفريق اللندني تحتاج لتغييرات لتحويل مساره بعد موسم محبط مؤكدا ثقته في أن ملاك النادي سيدعموه.

وخرج أرسنال من الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي يوم الخميس ويحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواجه إمكانية الغياب عن المسابقات القارية لأول مرة خلال 25 عاما.

وأبلغ المدرب الإسباني وسائل إعلام بريطانية قبل مواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد "التشكيلة بحاجة إلى تغييرات حدثت بالفعل تغييرات عديدة في ديسمبر وهذا لم يحدث منذ سنوات لكن لا تزال هناك أشياء بحاجة لتغيير وسيدعم الملاك ذلك".

وأصبح أرتيتا، الذي قاد أرسنال لتحقيق لقب كأس الاتحاد الانجليزي في الموسم الماضي، تحت الضغط عقب مسيرة متواضعة هذا الموسم لكنه يؤمن بأنه يمكنه قيادة فريق متميز.

ويبتعد أرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بفارق 14 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع و31 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وواصل "هذا يحدث منذ سنوات. المسافة والفوارق مع البقية كبيرة جدا ومن المستحيل تقريبا تخطي الفوارق".

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