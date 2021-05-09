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ثلاثية لمانشستر يونايتد على أستون فيلا

فرحة كافاني بالثالث

ثلاثية لمانشستر يونايتد على أستون فيلا

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لندن - د ب أ

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قلب مانشستر يونايتد تأخره صفر - 1 أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز كبير 3 - 1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز وولفرهامبتون 2 - 1 على ضيفه برايتون.

وتسبب فوز مانشستر يونايتد إلى تأجيل تتويج جاره اللدود مانشستر سيتي باللقب هذا الموسم، حيث ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف سيتي (المتصدر) قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، علما بأن يونايتد مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع ليفربول. في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عبر لاعبه البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة 24، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز أدرك التعادل ليونايتد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميلاه ماسون غرينوود وإدينسون كافاني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و87. واضطر أستون فيلا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أولي واتكينز في الدقيقة 89، لحصوله على الإنذار الثاني.

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