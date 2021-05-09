ستيرلنغ: نشعر بالإحباط

اعترف رحيم ستيرلينغ نجم فريق مانشستر سيتي بأنه وزملاءه شعروا بالإحباط لعدم التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت على ملعب الاتحاد.

وأهدر سيتي فرصة التتويج باللقب على ملعبه بعد خسارته أمام ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف. ومهد ستيرلينغ لفوز سيتي بمنحه هدف التقدم لكن زميله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أهدر ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي كان الفوز بها سيكفي مانشستر لحصد اللقب الثالث في آخر أربعة أعوام بالدوري الإنجليزي. وفي الشوط الثاني أدرك المغربي حكيم زياش التعادل لتشيلسي ثم خطف ماركوس الونسو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

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وقال ستيرلينغ لاعب المنتخب الإنجليزي "كنا في وضعية رائعة، كان يوما لإنجاز الأمور، لكن للآسف لم نفعل ذلك ، اتيحت لنا فرصا لحسم المباراة ، لكن لم نستغلها وعوقبنا على ذلك، إنه أمر محبط لكن مازال أمامنا ثلاث مباريات واتمنى أن نقوم بما هو مطلوب في الاسبوعين المقبلين".

ضربة الجزاء التي أهدرها أغويرو كانت محور الحديث بعد المباراة حيث حاول أن يخدع إدوارد ميندي بتسديدة ماكرة لكن حارس تشيلسي لم يسقط في الفخ وتصدى له.

وتقدم أغويرو الهداف التاريخي لسيتي باعتذاره عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي وكتب "أود أن اعتذر لزملائي، الجهاز الفني ، الجماهير لإهدار ضربة الجزاء، كان قرارا سيئا واتحمل كامل المسؤولية". ويلتقي سيتي وتشيلسي مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أسابيع.

وقال ستيرلينغ "مواجهة نهائي دوري الأبطال ستكون مختلفة تماما وواثق من أننا سننجز الأمور خلالها".