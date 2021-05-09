غوارديولا: لا أرى "أنانية" في تصرف أغويرو

رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتقاد المهاجم سيرجيو أغويرو بعدما أهدر ركلة جزاء بطريقة بانينكا خلال الهزيمة 2-1 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وكان سيتي متقدما 1-صفر عندما حصل على ركلة جزاء بعد خطأ من بيلي غيلمور لاعب الوسط ضد غابرييل جيسوس داخل المنطقة، لينال متصدر الدوري فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

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وحاول أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي الذي سيرحل في نهاية الموسم الجاري، تسديد الكرة بطريقة ساقطة في منتصف المرمى على طريقة بانينكا، من أجل خداع إدوار مندي حارس تشيلسي. لكن مندي أمسك الكرة بسهولة وأضاع على سيتي فرصة التسجيل.

ورفض غوارديولا الادعاء بأن المهاجم الأرجنتيني اتسم "بالأنانية" في هذا الاختيار وقال إنه ينصح لاعبيه دائما باتخاذ قرار واحد عند تسديد ركلات الجزاء وعدم التردد.

وقال غوارديولا "إذا سجل لقال الناس إنه عبقري. أنصح الاعبين باتخاذ قرار واحد عند التسديد سواء بانينكا أو في اليمين أو اليسار، إنه شخص حساس ولن نتحدث عما فعله سيرجيو طوال فترة وجوده هنا. لقد اتخذ القرار ولم يتوقعه أحد، لكن طالما هو اقتنع بذلك فعليه التنفيذ".

وكان سيتي سيضمن إحراز اللقب إذا حقق الانتصار، لكن تشيلسي سجل هدفين بعد الاستراحة وانتزع الانتصار. وقال غوارديولا إنه من الخطأ اعتبار أن ركلة الجزاء المهدرة كانت السبب وراء الهزيمة.

وأضاف "حدثت الكثير من الأشياء. لا يمكن أن ننكر أن التقدم 2-صفر قبل الاستراحة سيكون مختلفا تماما. عانينا بعض الشيء في الشوط الثاني لكن تحسن مستوانا بعد مشاركة إيلكاي غندوغان وفيل فودين، لكن سجل المنافس هدفا".