فرانكفورت ينعش آماله الأوروبية بتعادل صعب مع ماينز

أهدر آينتراخت فرانكفورت نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه ماينز اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فرايبورغ 4 - 1 على مضيفه كولون.

وبقي فرانكفورت في المركز الخامس بترتيب المسابقة برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، قبل مرحلتين على نهاية الموسم، فيما ظل ماينز في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة. وبادر النمساوي كريم أونيسيو بالتسجيل لماينز في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل الأسترالي أجدين هروستيتش لفرانكفورت في الدقيقة 86.

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من ناحية أخرى، ضاعف فرايبورغ محنة مضيفه كولن وفاز عليه 4 - 1 في وقت سابق اليوم. واقترب فريق كولن بموجب هذه الهزيمة، خطوة جديدة من الهبوط للدرجة الثانية بعد أن تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرا بنقطة واحدة عن أرمينيا بيلفيلد صاحب المركز الثالث من القاع والذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية. ويلتقي بيلفيلد في وقت لاحق اليوم مع مضيفه هيرتا برلين صاحب المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة أيضا. وتقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 18 وبعد دقيقتين فقط أضاف ايرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني رد سيباستيان اندرسون بهدف لكولن في الدقيقة 50 لكن فينتشينزو غريفو وجوناثان شميد أحرزا الهدفين الثالث والرابع في الثواني الأخيرة لفريق فرايبورغ الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.