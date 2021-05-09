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مفاوضات بين الحكومة البريطانية و"يويفا" حول نهائي الأبطال

وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني

مفاوضات بين الحكومة البريطانية و"يويفا" حول نهائي الأبطال

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لندن - رويترز

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف اليوم الأحد، إن هناك مفاوضات دقيقة تتم حاليا بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وجهات أخرى بشأن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وسيجمع النهائي بين فريقين إنجليزيين وهما مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 مايو وكان من المفترض أن يقام في اسطنبول. لكن أثيرت شكوك حول مقر المباراة بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر مما يجعل من المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ غوف محطة سكاي نيوز بشأن المكان المحتمل للنهائي "توجد مفاوضات مفصلة حاليا، يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا".

وأوضح غوف في مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن دودن يتحدث مع "اليويفا وآخرين".

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