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موسى المحياني يعود إلى الأهلي مديراً تنفيذياً

موسى المحياني
المحياني بجانب غيدي

موسى المحياني يعود إلى الأهلي مديراً تنفيذياً

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عين مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وائل السقاف رئيسا تنفيذيا خلفا للمستقيل وليد غازي، كما عين موسى المحياني مديرا تنفيذيا لفريق كرة القدم.

وجاء في بيان الأهلي: يأتي التعاقد مع المحياني في الخطوات التي تتخذها الغدارة لدعم مسيرة الفريق ومن مساعي النادي بناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي.

وسبق للمحياني العمل كمدير لكرة القدم بنادي الأهلي عندما حقق ثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وتحول بعدها إلى عضو في اللجنة الفنية، قبل أن يعود في 2018 حتى استقالته في 2019.

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