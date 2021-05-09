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موناكو يقترب من التأهل إلى الأبطال بنقاط ريمس

هدف ماتازو

موناكو يقترب من التأهل إلى الأبطال بنقاط ريمس

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باريس - د ب أ

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عزز موناكو حظوظه في بلوغ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه ستاد ريمس اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سانت إتيان على مارسيليا 1 - صفر، ونيم على مضيفه ميتز 3 - صفر، وأنجيه على ضيفه ديجون بنفس النتيجة، ومونبيلييه على مضيفه ستراسبورغ 3 - 2، ونيس على ضيفه بريست بالنتيجة ذاتها.

وبعدما تقلصت آماله في الفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق خمس نقاط خلف ليل (المتصدر)، قبل مرحلتين على نهاية البطولة، بات هدف موناكو قاصرا على بلوغ دوري الأبطال في الموسم القادم.

وارتفع رصيد موناكو إلى 74 نقطة في المركز الثالث المؤهل للمسابقة القارية، في حين تجمد رصيد ريمس، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وارتدى اللاعب البلجيكي الشاب إليوت ماتازو ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 20، ليقود موناكو لاستعادة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بخسارته المباغتة 2 - 3 أمام ضيفه ليون في المرحلة الماضية. وفاز فريق سانت إتيان على ضيفه مارسيليا 1 - صفر في وقت سابق اليوم.

وسجل أرنود نورالدين هدف الفوز لسانت إتيان في الدقيقة 43. الفوز رفع رصيد سانت إتيان إلى 45 نقطة في المركز الحادي عشر وظل مارسيليا في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

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