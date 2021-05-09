ناغلسمان يرفض الحديث عن سجله "المتواضع" أمام دورتموند

تناول المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوليان ناغلسمان، التعليق على سجله المتواضع في المباريات التي خاضها مدربا أمام نادي بوروسيا دورتموند.

يشار إلى أن المدرب الشهير خاض أمام دورتموند حتى الآن 11 مباراة لم يفز منها سوى في مباراة واحدة، وهو أدنى معدل فوز لناغلسمان أمام أي فريق في الدوري الألماني، وكان قد تلقى يوم السبت آخر هزائمه من دورتموند في الدوري بهدفين مقابل ثلاثة.

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وفي أعقاب الهزيمة الأخيرة، قال ناغلسمان، 33 عاما، عن سجل مبارياته أمام دورتموند:" هذا السجل ليس رائعا ولسنا في حاجة إلى الحديث عن ذلك"، مشيرا إلى أنه يتوق إلى إنهاء هذه السلسلة، وإنه يفضل أن يكون ذلك في نهائي الكأس في برلين يوم الخميس المقبل. وأضاف ناغلسمان: سيحين وقت لكي نفوز بمباراة، ولدينا يوم الخميس الفرصة التالية لهذا وعلينا أن نغتنمها.

وعن الهزيمة بفارق هدف أمس والتي مُنِي بها لايبزيغ بعد استمرار التعادل لفترة مؤقتة، قال ناغلسمان إنه لا يعتبرها مؤشرا غير موات لمواجهة نهائي الكأس: ولو كنا حافظنا على التعادل 2:2 لكان لذلك مردود سلبي بالنسبة لدورتموند من الناحية النفسية.

وأوضح ناغلسمان أنه يستمد الشجاعة من أداء فريقه القوي في النصف الثاني من مباراة أمس، وقال إن الكثير من الأمور في مباراة النهائي في برلين متوقف على ما إذا كان أفضل دفاع في الدوري سيعود إلى الاستقرار مرة أخرى "اليوم سارت الكثير من الأشياء بشكل جيد لكن ليس كل الأشياء، ويجب أن يسير كل شيء على ما يرام يوم الخميس، وسنحاول ذلك".