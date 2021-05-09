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وولفرهامبتون يقلب النتيجة على برايتون

هدف غيبس-وايت الثاني

وولفرهامبتون يقلب النتيجة على برايتون

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لندن - د ب أ

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اقتنص فريق وولفرهامبتون فوزا مثيرا من ضيفه برايتون 2 - 1 اليوم الأحد بالمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف سجله لويس دينك في الدقيقة 13 لكن اللاعب ذاته تعرض للطرد في الدقيقة 53 ليكمل برايتون المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل وولفرهامبتون النقص العددي في صفوف ضيفه ورد أداما تراوري بهدف التعادل في الدقيقة 76 ثم خطف مورغان غيبس وايت هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد برايتون عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

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