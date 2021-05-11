.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرتيتا يتوقع حدوث تغييرات في الموسم القادم

محتمل غياب أرسنال أوروبيا الموسم المقبل

أرتيتا يتوقع حدوث تغييرات في الموسم القادم

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الثلاثاء إن فريقه سيحتاج للعديد من التغييرات عقب موسم مخيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والدوري الأوروبي، وستحدد التعاقدات الصيفية ردة فعل الفريق الموسم المقبل.

وودع أرسنال الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي ويحتل المركز التاسع في الدوري قبل مواجهة تشيلسي صاحب المركز الثالث على أرضه غدا الأربعاء، ويواجه إمكانية الغياب عن المشاركة الأوروبية لأول مرة خلال 25 عاما. وقال أرتيتا إن النادي سيتعين عليه تحديد مستقبل العديد من اللاعبين الحاليين.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحافيين "يوجد الكثير من الأشياء يجب القيام بها لأننا بالفعل لدينا العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة والكثير منهم لديهم عقود مازلنا بحاجة لتصنيفها وفرزها. هذا يتوقف على ما سيحدث مع الكثير من اللاعبين وقدرتنا على التعاقد مع لاعبين جدد لتطوير الفريق، هذا سيحدد موقفنا. كنا في تواصل مستمر طوال العام وستتغير الكثير من الأشياء، وسننفذ بعض الأشياء في الخطة التي لدينا بالفعل ويوجد البعض الآخر جديد تماما. لكننا نتحدث بانتظام عن هذه الأشياء".

وقال أرتيتا إنه يأمل أن لا يضطر النادي لسداد قيمة عقود لاعبين سيرحلون في نهاية الموسم لتقليص التشكيلة.

وعانى أرسنال من إنهاء عقود مكلفة للاعبين تم استبعادهم من القائمة هذا الموسم، بينهم المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس ومسعود أوزيل، كما أنهى عقد المدافع شكودران موستافي
بالتراضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
الأكثر قراءة
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
للعام الثالث على التوالي.. استبعاد صلاح من جائزة أفضل لاعب للعام الثالث على التوالي.. استبعاد صلاح من جائزة أفضل لاعب
حسين عبدالغني.. مسيرة طويلة مرصعة بالإنجازات حسين عبدالغني.. مسيرة طويلة مرصعة بالإنجازات
جارديم ابن جارديم ابن "برشلونة".. رفض النصر واختار الهلال
فرنسا تهزم ويلز بثلاثية.. وبنزيمة يهدر جزائية فرنسا تهزم ويلز بثلاثية.. وبنزيمة يهدر جزائية
برشلونة يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون برشلونة يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد