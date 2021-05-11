أرتيتا يتوقع حدوث تغييرات في الموسم القادم

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الثلاثاء إن فريقه سيحتاج للعديد من التغييرات عقب موسم مخيب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والدوري الأوروبي، وستحدد التعاقدات الصيفية ردة فعل الفريق الموسم المقبل.

وودع أرسنال الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي ويحتل المركز التاسع في الدوري قبل مواجهة تشيلسي صاحب المركز الثالث على أرضه غدا الأربعاء، ويواجه إمكانية الغياب عن المشاركة الأوروبية لأول مرة خلال 25 عاما. وقال أرتيتا إن النادي سيتعين عليه تحديد مستقبل العديد من اللاعبين الحاليين.

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وأبلغ المدرب الإسباني الصحافيين "يوجد الكثير من الأشياء يجب القيام بها لأننا بالفعل لدينا العديد من اللاعبين على سبيل الإعارة والكثير منهم لديهم عقود مازلنا بحاجة لتصنيفها وفرزها. هذا يتوقف على ما سيحدث مع الكثير من اللاعبين وقدرتنا على التعاقد مع لاعبين جدد لتطوير الفريق، هذا سيحدد موقفنا. كنا في تواصل مستمر طوال العام وستتغير الكثير من الأشياء، وسننفذ بعض الأشياء في الخطة التي لدينا بالفعل ويوجد البعض الآخر جديد تماما. لكننا نتحدث بانتظام عن هذه الأشياء".

وقال أرتيتا إنه يأمل أن لا يضطر النادي لسداد قيمة عقود لاعبين سيرحلون في نهاية الموسم لتقليص التشكيلة.

وعانى أرسنال من إنهاء عقود مكلفة للاعبين تم استبعادهم من القائمة هذا الموسم، بينهم المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس ومسعود أوزيل، كما أنهى عقد المدافع شكودران موستافي

بالتراضي.