إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان بسبب الإصابة

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان اليوم الثلاثاء إن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن مباراتين على الأقل من مباريات فريقه الثلاث المتبقية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض إبراهيموفيتش (39 عاما) للإصابة خلال فوز فريقه الأحد الماضي 3-صفر على يوفنتوس وسيغيب عن مباراة ناديه المقبلة خارج أرضه أمام تورينو غدا الأربعاء وعن مباراته في ملعبه أمام كالياري الأسبوع القادم أيضا.

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وقال بيولي في مؤتمر صحفي "أصيب بالتواء في الركبة ولن يكون جاهزا للمشاركة غدا أو الأحد المقبل سننتظر لنرى كيف سيكون الوضع في الأسبوع المقبل".

وبفضل الفوز على يوفنتوس تعززت آمال ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وتقدم إلى المركز الثالث متفوقا بثلاث نقاط على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.

وسيلتقي ميلان في الجولة الأخيرة خارج ملعبه مع أتالانتا وقال بيولي إن الفوز على تورينو غدا لن يضمن للفريق الحصول على مكان في المربع الذهبي قائلا "لم نحقق شيئا بعد. يمكننا فقط الاحتفال عندما نتأهل لدوري الأبطال".