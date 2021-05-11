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إصابة مايكل بالاك بكورونا

من حضوره مناسبة سابقة

إصابة مايكل بالاك بكورونا

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هامبورغ - د ب أ

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قال مايكل بالاك، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق إنه أصيب بفيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، لتقديمه كمعلق ليورو 2020 على منصة "ماجينتا تي في".

وقال بالاك: "لسوء الحظ، أنا في الحجر الصحي، لقد أصبت به. شعرت بأعراض إنفلونزا خفيفة. الآن أشعر أنني أفضل قليلا مرة أخرى". ولعب بالاك 98 مباراة دولية وتم اختياره أفضل لاعب كرة قدم ألماني للعام ثلاث مرات.

ومع المنتخب الألماني، حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2002 والمركز الثالث بعدها بأربع سنوات. وفاز بالاك بلقب الدوري الألماني مرة واحدة مع كايزرسلاوترن وثلاث مرات أخرى مع بايرن ميونخ، كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

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