بوفون يرحل عن يوفنتوس ويؤجل قرار اعتزاله

قال جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه سيرحل عن النادي عندنا ينتهي عقده بنهاية الموسم، لكنه قد ينضم إلى فريق آخر إذا تلقى عرضا مناسبا.

وانضم بوفون البالغ عمره 43 عاما إلى يوفنتوس من بارما عام 2001، وظل مع الفريق منذ ذلك الحين باستثناء موسم واحد فقط في باريس سان جيرمان 2018-2019.

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وقال بوفون "مستقبلي واضح. هذا العام سأنهي تجربتي الطويلة والجميلة مع يوفنتوس. سأعتزل أو أجد وضعا يحفزني، تجربة مختلفة تستدعي وضعها في الاعتبار والتفكير في قبولها. في يوفنتوس أعطيت وحصلت على كل شيء. لقد وصلنا إلى نهاية المسيرة ومن المناسب لي الرحيل الآن".

ويعتبر بوفون أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ، إذ فاز بعشرة ألقاب للدوري الإيطالي وأربعة لكأس إيطاليا مع يوفنتوس، بالإضافة لكأس العالم 2006 مع إيطاليا.

وشارك بوفون كبديل للبولندي تشيزني منذ عودته من باريس في 2019 وشارك في 12 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

وموسم 2020-2021 كان للنسيان بالنسبة ليوفنتوس الذي يحتل المركز الخامس قبل ثلاث جولات على نهاية الدوري وودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام بورتو البرتغالي.

ومع ذلك خاض بوفون كافة مباريات الفريق في طريقه لنهائي كأس إيطاليا، وقد يودع النادي في المباراة النهائية أمام أتالانتا في 19 مايو الحالي.