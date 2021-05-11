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توخيل: أعيش واحدة من أكثر فترات مسيرتي "إثارة"

وصل إلى نهائيي الأبطال والكأس

توخيل: أعيش واحدة من أكثر فترات مسيرتي "إثارة"

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لندن - رويترز

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الثلاثاء، إنه يستمتع بقيادة الفريق في واحدة من أكثر الفترات إثارة في مسيرته التدريبية، حيث وصل تشيلسي إلى مباراتين نهائيتين ويمضي في طريقه بقوة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيواجه فريق المدرب توخيل منافسه ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو.

وقال توخيل الذي يحتل فريقه المركز الثالث في الدوري قبل مواجهة أرسنال غدا الأربعاء "تنتظرنا عدة أسابيع مثيرة. هل هي الأكثر إثارة في مسيرتي؟ لست متأكدا. لست أفضل شخص لعقد مقارنات.

مررت في مسيرتي بلحظات صعود وهبوط. واجهنا جدولا مزدحما ومر الفريق بتجربة رائعة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.. لدينا الكثير لنقاتل من أجله. حانت الفرصة الآن للقيام بالخطوة التالية وليس مجرد الظهور في النهائي. هناك الكثير من الأهداف التي نرغب في تحقيقها.. إنها أسابيع مثيرة ومجهدة لكنها أفضل طريقة لإنهاء الموسم".

وفاز توخيل بلقبين للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان من بينها رباعية محلية في موسمه الثاني وقادهم لبلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخهم قبل أن يتولى مهمة تدريب تشيلسي بعد إقالة فرانك لامبارد في يناير.

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