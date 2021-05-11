سولشاير يطالب جماهير يونايتد بالهدوء قبل ليفربول

دعا أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جماهير فريقه إلى الالتزام بالهدوء والتخلي عن العنف قبل مباراة النادي المؤجلة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول حامل اللقب والمقررة الخميس المقبل.

وكان من المقرر إقامة المواجهة في أولد ترافورد في الثاني من مايو الجاري لكنها تأجلت بعد أن اقتحم مشجعون غاضبون معارضون لأسرة غليزر الأميركية مالكة النادي الملعب.

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ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومشجعي النادي خارج الملعب أيضا أصيب خلالها ستة من ضباط الشرطة.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن تخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى خلال المباراة الخميس المقبل.

وشددت الشرطة الترتيبات والإجراءات الأمنية قبل مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال سولشاير "يتم حاليا مراجعة الإجراءات الأمنية وأتمنى أن تقتصر المظاهرات، إن حدثت، على الأصوات المرتفعة وأن تكون خالية من العنف".

وأضاف المدرب النرويجي "نتمنى أن يسود الهدوء واللاعبون يرغبون في أداء المباراة. سنواجه ليفربول ونسعى للفوز على ليفربول ونسعى للفوز على ليستر سيتي ولذا فإننا سنبذل كل جهد مستطاع حتى يحتفل جمهورنا بما نقوم به على أرض الملعب".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة من 34 مباراة متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب 35 مباراة.