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شكوك حول مشاركة فيراتي في كأس أوروبا

لاعب الوسط الإيطالي

شكوك حول مشاركة فيراتي في كأس أوروبا

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باريس - رويترز

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قال باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب الوسط ماركو فيراتي يواجه خطر الغياب عن المباريات لستة أسابيع بعد إصابته في الركبة اليمنى مما يثير الشكوك حول مشاركته في بطولة أوروبا.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 28 عاما، والذي خاض 40 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، خلال التدريبات الأسبوع الماضي وغاب عن تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع ستاد رين يوم الأحد.

وقال سان جيرمان في بيان "يعاني من شد في الرباط الداخلي للركبة اليمنى. يتوقع أن يغيب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع تبعا لمدى استجابته للعلاج".

وبسبب الإصابات ومرضه بكوفيد-19 شارك فيراتي في 31 مباراة فقط في كل المسابقات هذا الموسم.

ويواجه باريس سان جيرمان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام مانشستر سيتي، خطر الخروج من الموسم بدون الحصول على لقب كبير.

ويتأخر فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو عن ليل متصدر الدوري بثلاث نقاط قبل مباراتين من النهاية لكنه لا يزال ينافس في كأس فرنسا حيث سيتقابل مع مونبلييه في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

وتستهل إيطاليا، التي تلعب في المجموعة الأولى، مشوارها في بطولة أوروبا بمواجهة تركيا في 11 يونيو في الملعب الأولمبي في روما.

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