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فيسل كوبي يجدد عقد إنييستا حتى 2023

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فيسل كوبي يجدد عقد إنييستا حتى 2023

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طوكيو - د ب أ

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أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني لكرة القدم، عن تمديد عقد نجمه الإسباني أندرياس إنييستا، ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2023.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن تجديد عقد إنيسستا، الذي انضم إلى الفريق قادما في صيف عام 2018، جاء ليؤكد على التعاون الكبير بين مختلف العناصر لتحقيق مشروع الفريق.

وكان إنييستا قد عاد للمشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة، بعد فترة من الغياب، بعدما كان قد أجرى عملية جراحية في الفخذ.

وقضى إنييستا مسيرته نجما في برشلونة الإسباني، حيث حقق لقب الدوري تسع مرات ولقب الكأس ست مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس السوبر الإسباني ست مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات. ومنذ انضمامه إلى فيسيل كوبي حقق إنييستا لقب كأس الأمبراطور عام 2019 ولقب كأس السوبر الياباني عام 2020.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس في ترتيب الدوري الياباني برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

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