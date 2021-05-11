لوف يسعى لضم مولر في كأس أوروبا

ذكر تقرير إعلامي أن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يرغب في اصطحاب توماس مولر، لاعب وسط بايرن ميونخ، معه في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف.

ووفقا لتقرير نشره "صحيفة بيلد" في ساعة متأخرة يوم الاثنين، فإن لوف اتصل باللاعب بالفعل وأبلغه برغبته في إعادته للمنتخب الوطني. ولم يعلق المدرب على هذا الأمر.

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وكانت آخر مرة لعب في مولر للمنتخب الألماني في نوفمبر 2018 في دوري أمم أوروبا. في مارس 2019 تم استبعاده من المنتخب بجانب زميله بالفريق جيروم بواتينغ وماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند.

وازدادت الدعوات التي تطالب بعودة مولر قوة في العام الماضي، بعدما أصبح عنصراً مهماً لفريق بايرن تحت قيادة هانسي فليك، وفاز مع الفريق بالثلاثية (الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

ويعلن لوف قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أوروبا المؤجلة من العام الماضي يوم 19 مايو. بسبب جائحة فيروس كورونا تم تأجيل البطولة لمدة عام كما سيسمح للمدربين باستدعاء 26 لاعبا- ثلاثة لاعبين أكثر من المعتاد.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا يوم 11 يونيو، فيما يستهل المنتخب الألماني حملته في البطولة يوم 15 من ذات الشهر بمواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم في ميونخ. ويترك لوف منصبه عقب نهاية البطولة. وبينما لم يتم الإعلان بعد عن خليفته، تفيد التقارير أن فليك هو أقرب المرشحين لتولي المنصب.