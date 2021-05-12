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أياكس "يذيب" درع الدوري الهولندي ويهديه للجماهير

تاديتش حاملا النجمة بعد إذابة الكأس

أياكس "يذيب" درع الدوري الهولندي ويهديه للجماهير

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أمستردام - رويترز

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وجد أياكس أمستردام طريقة مبتكرة لتعويض مشجعيه عن الغياب عن أغلب فترات موسم التتويج بالدوري الهولندي لكرة القدم، حيث أذاب الدرع لمنح نجمة فضية صغيرة لأكثر من 42 ألف مشجع يحمل التذاكر الموسمية.

وستزن كل نجمة فضية 3.45 غرام وستحوي 0.06 غرام من الدرع الذي حصل عليه أياكس بعدما حصد اللقب للمرة 35، حيث منحه الاتحاد الهولندي نسخة مقلدة للاحتفاظ بها.

وقال أياكس إنه يريد مشاركة الانتصار مع المشجعين الذين لم يكن بوسعهم حضور مباريات هذا الموسم بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال إدوين فان دير سار مدير عام النادي "هذا الموسم، كنا مضطرين إلى اللعب دون مشجعينا. ودون وجودهم في المدرجات على الأقل. "رغم ذلك كنا نشعر بدعمهم كل أسبوع. في الطريق إلى الاستاد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل الشخصي".

وأضاف "في السابق عندما كنا نقول ‭'‬هذا اللقب من أجلكم‭'‬ فنحن كنّا نعبر عما نفعله للمشجعين، لكن مشاركة الدرع هي الدليل المؤكد على أننا، بعد عام صعب، سنضمن أن يشعر مشجعونا بأنهم جزء من بطولتنا".

وتوج أياكس بلقب الدوري المحلي بعد الفوز 4-صفر على إمين في الثاني من مايو أيار، كما نال أيضا لقب كأس هولندا.

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