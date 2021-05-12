غوارديولا: لا أطيق الانتظار للاحتفال مع الجماهير

أبدى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سعادة بالغة إثر تأكد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وهو التتويج الثالث للفريق بلقب الدوري تحت قيادة غوارديولا.

وتغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 مساء أمس الثلاثاء ليتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وهو ما يعني حسم اللقب لصالح مانشستر سيتي.

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وقال غوارديولا في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت مساء الثلاثاء، إنه لا يطيق انتظار المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الدوري هذا الموسم، المقررة أمام إيفرتون، كي يتمكن من الاحتفال مع جماهير الفريق.

وذكر النادي: "جماهيرنا لم تتمكن من التواجد معنا، باستثناء تواجدها معنا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكن هذا سيتغير في المباراة المقررة يوم الأحد 23 مايو عندما يحضر عشرة آلاف مشجع لمانشستر سيتي في استاد الاتحاد لرؤية تتويجنا".

وأوضح غوارديولا أنه سيكون يوما مميزا، وأضاف: "أتطلع إلى مباراة إيفرتون. سنتوج بالجائزة في حضور عشرة آلاف (مشجع)".