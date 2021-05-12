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"يويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد الريال وبرشلونة ويوفنتوس

شعار البطولة المفترض

"يويفا" يبدأ إجراءات انضباطية ضد الريال وبرشلونة ويوفنتوس

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نيون - رويترز

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر قبل استجابة كل الأندية، باستثناء ريال وبرشلونة ويوفنتوس، لضغوطات وانتقادات وإعلان التراجع.

وقال اليويفا في بيان "تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى دوري السوبر".

وانسحبت 9 أندية من مشروع دوري السوبر، هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، وتوصلت لاتفاق مع اليويفا. وأقرت الأندية المنسحبة صراحة بأنها ستتخذ كل الخطوات الممكنة لإنهاء علاقتها بدوري السوبر.

وكان اليويفا قال الأسبوع الماضي إنه سيبدأ إجراءات انضباطية ضد ريال وبرشلونة ويوفنتوس، وردت الأندية الثلاثة بهجوم ضد الاتحاد القاري بسبب الضغوط "غير المحتملة" من اليويفا للتخلي عن هذا المشروع.

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