النصر يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام العين والتمسك بالمقعد الآسيوي

يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه في الحصول على مقعدٍ آسيوي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك سعود بالباحة، في حين يبحث أهلي جدة عن تضميد جراحه على حساب ضيفه القادسية، وفي المجمعة يلتقي الفيصلي بضيفه أبها، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وعلى استاد مدينة الملك سعود بالباحة يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه في الحصول على مركزٍ آسيوي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين.

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ونجح النصر باستعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفيصلي 4-3 في مباراةٍ مثيرة.

وتنفس البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر الصعداء بعد عودة مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي غاب عن آخر لقاءين بسبب الايقاف.

ويبحث النصر عن فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في الحصول على مقعدٍ آسيوي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة الثالث.

وفي المقابل يسعى العين لتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه الضعيفة في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واقترب العين كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى، حيث إن خسارته ستعني هبوطه بشكل كبير إلى دوري الدرجة الأولى، حيث إنه يحتل المركز الأخير برصيد 20 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الباطن صاحب المركز 13.

وعلى رديف ملعب الجوهرة المشعة يسعى أهلي جدة إلى إيقاف مسلسل الخسائر حينما يستضيف القادسية.

وعانى أهلي جدة من سوء النتائج حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 9 مباريات وتلقى 7 خسائر متتالية في آخر مبارياته لأول مرة بتاريخه في دوري المحترفين ليتراجع للمركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وفي المقابل يبحث القادسية عن تحقيق فوزٍ يمنحه الأمان ويبعده عن مناطق الخطر، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف أبها.

ويبحث الفريقان عن الهروب من مناطق الخطر حيث يحتل الفيصلي المركز 12 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن ألها صاحب المركز 11.