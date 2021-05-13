الهلال يسعى لتعزيز صدارته على حساب الباطن

يسعى الهلال لتعزيز صدارته حينما يستضيف الباطن يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث وصيفه الشباب عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق، في افتتاح المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى الهلال لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة من اللقب حينما يحل يستضيف الباطن.

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ونجح الهلال باستعادة توازنه بعدما اكتسح وصيفه الشباب 5-1 في المرحلة الماضية لينفرد بالمركز الأول قبل ختام المسابقة بأربع مراحل.

ويأمل البرتغالي جوزيه مورايس في قيادة الهلال لتحقيق فوزٍ يقرب فريقه خطوةً كبيرة نحو المحافظة على لقبه في أول مباراة رسمية له.

ولم يتمكن مورايس من التواجد برفقة فريقه في مباراة الشباب الماضية لكونه يخضع للحجر الصحي بحسب بروتوكولات وزارة الصحة السعودية وقادها مساعده السعودي عبداللطيف الحسيني الذي نجح في المهمة بنتيجة كاسحة على الوصيف الشباب.

وفي المقابل يبحث الباطن عن الخروج على الأقل بنتيجةٍ إيجابية تمنحه دفعة معنوية في مبارياته الثلاث المتبقية والتي ستحدد مسألة بقائه.

وتراجع أداء الباطن كثيراً في المراحل الخمس الماضية والتي لم يعرف معها طعم الفوز ليبقى في المركز 13 برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة فقط عن ضمك صاحب المركز 14.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الشباب عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.

وتراجع أداء الشباب في المراحل الخمس الماضية والتي جمع منها فقط 4 نقاط وتلقى 3 خسائر عادت به إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الهلال.

ويأمل الإسباني كارلوس هيرنانديز في أن يعود فريقه سريعاً الى سكة الانتصارات بعد الخسارة القاسية من أمام المتصدر الهلال بنتيجة 5-1.

ولن يتمكن هيرنانديز من الاستعانة بلاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا بسبب الإيقاف بعد طرده في مواجهة الهلال الماضية. ويعلم الشبابيون أن التعثر سيضعف حظوظ فريقهم في المنافسة على اللقب خاصة في حال فوز الهلال على ضيفه ضمك.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في المباراة السابقة أمام مضيفه الوحدة ليبقى في المركز السادس برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الخامس.