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بوفون يؤكد تلقيه العديد من العروض

من مباراة ساسولو

بوفون يؤكد تلقيه العديد من العروض

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تورينو - رويترز

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قال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس إنه تلقى العديد من العروض بعد قراره بالرحيل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وانضم بوفون، البالغ عمره 43 عاما، إلى يوفنتوس لأول مرة في 2001 قادما من بارما ورحل عن الفريق إلى باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019 قبل عودته مرة أخرى.

ولم يشارك بوفون كثيرا هذا الموسم لكنه أظهر براعته في المباريات التي شارك فيها وأنقذ ركلة جزاء والعديد من الفرص في عودته إلى التشكيلة الأساسية في الفوز 3-1 في ملعب ساسولو أمس الأربعاء. ولا يخطط بوفون للاعتزال ويملك العديد من العروض.

وأبلغ بوفون خدمة دازون للبث "انضممت إلى يوفنتوس وأنا شاب يملك طموحا كبيرا وسأرحل وأنا رجل سعيد. بالنسبة لمستقبلي فأنا بحاجة إلى 20 أو 25 يوما. تلقيت بعض العروض وأريد التأكد من أنني أملك الطموح ذاته، وإلى أين ستقودني الرغبة، دائما أقدم كل ما لدي بحماس وعزيمة، وإذا منحني أي فريق ذلك سأرحب به".

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