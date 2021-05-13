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رسمياً.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بورتو البرتغالية

ملعب دراغاو

رسمياً.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بورتو البرتغالية

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زيورخ - رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 مايو من إسطنبول إلى بورتو للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة. وسيقام الآن النهائي في استاد دراغاو الخاص بنادي بورتو.

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