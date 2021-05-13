رودجرز: نرغب بإهداء الكأس للمالك الراحل

يرغب بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي في الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم السبت وإهداء اللقب لمالك النادي الراحل، فيتشاي سريفادهانابرابا، وعائلته.

واشترى فيتشاي ليستر سيتي في 2010 ليعود النادي للدوري الممتاز في 2014 قبل أن يفوز باللقب على عكس كل التوقعات في موسم 2015-2016.

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وتولى أياوات سريفادهانابرابا المسؤولية بعد رحيل والده الذي توفي مع أربعة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر خارج ملعب كينغ باور في أكتوبر 2018.

وقال رودجرز في مؤتمر صحافي قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت "أتمنى الفوز باللقب من أجل الراحل فيتشاي وعائلته. ستكون روحه معنا يوم المباراة. هذه العائلة أحد الأسباب التي دفعتني لتدريب الفريق. أرغب في الفوز باللقب من أجل المشجعين واللاعبين وقبل كل شيء من أجل فيتشاي وعائلته".

وهذا أول نهائي لكأس الاتحاد يخوضه ليستر في 52 عاما ويسعى جاهدا لتجهيز المدافع المخضرم جوني إيفانز الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في كعب القدم. وقال رودجرز "سنمحنه فرصة ليوم آخر. بدا في حالة طيبة اليوم. سنتخذ القرار النهائي غدا".

ولعب إيفانز البالغ عمره 33 عاما وهو من أيرلندا الشمالية دورا بارزا مع ليستر في الأسابيع الأخيرة وهز الشباك أمام وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون كما تألق في الفوز 2-1 على كريستال بالاس الشهر الماضي.

وأضاف رودجرز "جوني لاعب مقاتل لذلك أعرف أنه لن يدخر جهدا للعب طالما سمحت حالته بذلك". وخسر ليستر في أربع مناسبات في نهائي كأس الاتحاد.