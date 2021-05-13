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عيد ميلاد لوكاكو يتسبب باستدعاء الشرطة

الفندق الذي أقيم فيه الحفل

عيد ميلاد لوكاكو يتسبب باستدعاء الشرطة

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ميلان - رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الخميس أن الشرطة أوقفت حفلا لعيد ميلاد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في فندق في مدينة ميلانو الليلة الماضية بعد مخالفة تعليمات كوفيد-19.

وحضرت الشرطة إلى فندق بوسط المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ووجدت أكثر من 20 شخصا في المطعم، وفقا لما جاء في التقرير، حيث أقام لوكاكو حفلا لعيد ميلاده 28 الذي يوافق اليوم.

وتنص التعليمات في ميلان، وهي واحدة من المدن الإيطالية الواقعة في المناطق الصفراء، على وجود حظر للتجول خلال الفترة من 2200 وحتى 0500 ويعاقب أي شخص مخالف بالغرامة.

وسجل لوكاكو هدفا في الدقيقة الأخيرة خلال فوز إنتر 3-1 على روما قبل ساعات قليلة من هذا الحفل. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من النادي أو شرطة ميلان.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية وفاة 251 شخصا لأسباب تتعلق بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 198 قبلها بيوم واحد، بينما ارتفع عدد المصابين في اليوم إلى 6946 بعدما كان 5080.

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