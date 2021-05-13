فياريال يقرب بلد الوليد من الهبوط

عمق فياريال جراح مضيفه بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وجعله على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر اليوم الخميس في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 55 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة خلف ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه للاشتراك في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

مادة اعلانية

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة منذ السادس من مارس الماضي، عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان، قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وافتتح جيرارد مورينو التسجيل لفياريال في الدقيقة 68، قبل أن يضيف إيتيان كابوي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 90، ليعود الفريق الملقب بـ(الغواصات الصفراء)، إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بخسارته 2 - 4 أمام ضيفه سلتا فيغو.