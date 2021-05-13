كان: بايرن لا يستطيع التعاقد مع هالاند

قال أوليفر كان، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد لبايرن ميونخ، إن بطل ألمانيا لا يفكر حتى في التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند لأنه لا يستطيع تحمل قيمة انتقاله.

وسجل هالاند (20 عاما) هذا الموسم 37 هدفا وصنع 11 هدفا في كل المسابقات وربطت تقارير بين إمكانية انتقاله إلى فريق أكبر حيث التقى وكيله مينو رايولا مع مسؤولين من أندية عملاقة.

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وقال كان، الذي سيشغل منصب الرئيس التنفيذي بعد رحيل كارل هاينز رومنيغه في نهاية العام إن الآثار المادية لجائحة كوفيد-19 ستعجل بايرن غير قادر على التعاقد مع المهاجم النرويجي.

وقال كان لصحيفة بيلد الألمانية "عذرا، لكن من يتحدث عن (انتقال هالاند) لم يدرك الموقف الحالي. انتقال بأكثر من 100 مليون يورو هو بكل تأكيد خارج تفكير بايرن في الوقت الحالي".

وأكد كان أن تألق روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 39 هدفا في الدوري هذا الموسم، يعني أن بايرن لا يحتاج إلى التعاقد مع هالاند في كافة الأحوال.

وبات المهاجم البولندي البالغ عمره 32 عاما قريبا من تحطيم رقم جيرد مولر القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972. ويتبقى مباراتان لبايرن هذا الموسم.

وقال كان "روبرت لا يزال يرتبط بعقد لمدة عامين هنا. مستواه لا يمكن التشكيك فيه. إنه يستطيع الحفاظ على مستواه لسنوات مقبلة. هذا سبب يكفي لعدم التفكير في هالاند".