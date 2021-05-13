.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لاعب وسط النمسا يستهدف لعب كأس أوروبا

لاعب نادي هوفنهايم

لاعب وسط النمسا يستهدف لعب كأس أوروبا

متابع الغاء المتابعة

شتوتغارت - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

لا يخشى لاعب خط الوسط كريستوف بومغارتنر فقدان مكانه في تشكيلة المنتخب النمساوي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، رغم إصابته التي ستبعده عن آخر مباراتين لفريقه هوفنهايم في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأصيب بومغارتنر، 21 عاما، في كاحله الأيمن في التدريبات، وذكر نادي هوفنهايم، اليوم الخميس: "ومع ذلك، يظل اللاعب النمساوي الدولي واثقا من اللحاق بيورو 2020 التي تقام هذا الصيف".

ويحل هوفنهايم ضيفا على أرمينيا بيلفيلد بعد غد السبت ويختتم مبارياته هذا الموسم بمواجهة هيرتا برلين بعدها بأسبوع. ويلعب المنتخب النمساوي مع منتخبات مقدونيا الشمالية، وهولندا، وأوكرانيا في أمم أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
جماهير غاضبة تهدد نجم ريال مدريد وصديقته بالقتل جماهير غاضبة تهدد نجم ريال مدريد وصديقته بالقتل
استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا استبعاد رونالدو من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا
رسمياً..أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد رسمياً..أنشيلوتي يعود إلى ريال مدريد
برشلونة يتعاقد مع إيريك غارسيا مدافع سيتي برشلونة يتعاقد مع إيريك غارسيا مدافع سيتي
رئيس المسابقات يوضح تفاصيل روزنامة الموسم الجديد رئيس المسابقات يوضح تفاصيل روزنامة الموسم الجديد
لابورتا: ميسي لا يفكر بالمال.. يريد دوري أبطال أوروبا لابورتا: ميسي لا يفكر بالمال.. يريد دوري أبطال أوروبا
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد