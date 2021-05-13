لاعب وسط النمسا يستهدف لعب كأس أوروبا

لا يخشى لاعب خط الوسط كريستوف بومغارتنر فقدان مكانه في تشكيلة المنتخب النمساوي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، رغم إصابته التي ستبعده عن آخر مباراتين لفريقه هوفنهايم في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأصيب بومغارتنر، 21 عاما، في كاحله الأيمن في التدريبات، وذكر نادي هوفنهايم، اليوم الخميس: "ومع ذلك، يظل اللاعب النمساوي الدولي واثقا من اللحاق بيورو 2020 التي تقام هذا الصيف".

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ويحل هوفنهايم ضيفا على أرمينيا بيلفيلد بعد غد السبت ويختتم مبارياته هذا الموسم بمواجهة هيرتا برلين بعدها بأسبوع. ويلعب المنتخب النمساوي مع منتخبات مقدونيا الشمالية، وهولندا، وأوكرانيا في أمم أوروبا.