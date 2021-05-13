محكمة إسبانية تطلب من نظيرتها الأوروبية "الفصل" في دوري السوبر

طلبت محكمة في مدريد من المحكمة الأوروبية العليا الفصل في مدى مخالفة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" لقانون الاتحاد الأوروبي بخصوص منع أندية من إنشاء دوري السوبر الأوروبي المنشق.

وطلبت المحكمة التجارية في مدريد من المحكمة الأوروبية الفصل أيضا في السماح للفيفا واليويفا بفرض قيود وعقوبات على الأندية التي تبقى مستمرة في البطولة المخطط إطلاقها.

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وأعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الشهر الماضي لكن انهار المشروع بعد 48 ساعة بعد انتقادات حادة من المشجعين والحكومات واللاعبين والمدربين.

وانسحبت تسعة أندية، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، بشكل رسمي من المشروع ووافقت تلك الأندية على التعرض لعقوبات مالية من اليويفا بسبب دورها في إطلاق هذا المشروع. ووقعت هذه الأندية على "إعلان التزام" مع اليويفا الأسبوع الماضي وأقرت صراحة باتخاذ كل الخطوات الممكنة لإنهاء علاقتها بدوري السوبر. لكن الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم تبعد نفسها بعد عن هذا المشروع.

وأعلن اليويفا أمس الأربعاء أنه عين لجنة لإجراء تحقيق في مخالفة محتملة من هذه الأندية الثلاثة للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة مدريد طالبت في حكم أولي الشهر الماضي الفيفا واليويفا وجميع الاتحادات الوطنية المرتبطة بالمشروع بألا تتبنى "أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطا بأي شكل من الأشكال" لتأسيس دوري السوبر، قبل أن تطلب اليوم الخميس من محكمة الاتحاد الأوروبي العليا الفصل في هذا الأمر.