ريال مدريد يواصل مطاردة أتلتيكو بنقاط غرناطة

واصل ريال مدريد تشديد الخناق على جاره اللدود أتلتيكو في سباق المنافسة الساخن بينهما على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 - 1 على مضيفه غرناطة اليوم الخميس في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 2 - 2 مع إشبيلية، إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو (المتصدر)، قبل مرحلتين على نهاية الموسم، فيما توقف رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة، عند 45 نقطة في المركز العاشر.

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وافتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل للريال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.وقلص غرناطة الفارق، عقب إحراز خورخي مولينا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71، لكن سرعان ما انتفض الريال من جديد، بعدما أحرز ألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و76 على الترتيب.

ويتبقى للريال مباراتان مع مضيفه أتلتيك بلباو وضيفه فياريال في المرحلتين القادمتين، فيما يواجه أتلتيكو ضيفه أوساسونا ومضيفه بلد الوليد.

وينتظر الفريق الملكي تعادل أتلتيكو في مباراة واحدة على الأقل من لقائيه المتبقيين، مع فوز الفريق الأبيض في مباراتيه، حتى يتفوق على أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة، التي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في رصيد النقاط.