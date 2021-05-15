أتالانتا يهزم جنوى ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

تأهل أتالانتا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بفوزه 4-3 على مضيفه جنوى ليحافظ على المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ويملك فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني 78 نقطة متقدما بست نقاط على يوفنتوس خامس الترتيب والذي يملك مباراتين، وضمن أتالانتا إنهاء الموسم أمام يوفنتوس بفضل المواجهات المباشرة.

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وهز دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن غوزنز الشباك في الشوط الأول ليتقدم أتالانتا 3-صفر على جنوى صاحب المركز 14 والذي ضمن البقاء.

وتحسن أداء جنوى في الشوط الثاني وأحرز هدفين عبر إلدور شومورودوف وغوران بانديف من ركلة جزاء لكن فيما بينهما أضاف ماريو باساليتش الهدف الرابع لأتالانتا. ولم يكن هدف شومورودوف الثاني في المباراة كافيا لعودة جنوى.