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الإصابة تغيب إبراهيموفيتش عن السويد في كأس أوروبا

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الإصابة تغيب إبراهيموفيتش عن السويد في كأس أوروبا

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غوتنبرغ - رويترز

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قال يان أندرسون مدرب السويد إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال اللعب مع ميلان أمام يوفنتوس.

وتراجع إبراهيموفيتش عن اعتزال اللعب الدولي في مارس بعد غياب حوالي خمس سنوات عن اللعب مع المنتخب الوطني، وكان من المنتظر أن يدخل تشكيلة السويد عند إعلانها يوم الثلاثاء.

وقال أندرسون في بيان "تحدثت إلى زلاتان إبراهيموفيتش الذي قال إن الإصابة ستمنعه لسوء الحظ من المشاركة في بطولة أوروبا هذا الصيف. هذا شيء حزين جدا خاصة لزلاتان وكذلك لنا، أتمنى أن أراه يعود إلى الملعب مجددا في أسرع وقت ممكن".

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