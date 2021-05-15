روي هودسون: لا أفكر في الاعتزال

يقول روي هودسون مدرب كريستال بالاس المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لم يفكر بعد في الاعتزال في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن إمكانية مغادرته ناديه الحالي في نهاية هذا الموسم.

وينتهي عقد هودسون مدرب إنجلترا السابق في الصيف المقبل بعد توليه المهمة الحالية في سبتمبر 2017.

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وقاد هودسون (73 عاما) كريستال بالاس لضمان الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بينما يحتل الفريق المركز 13 بين فرق البطولة العشرين بريد 41 نقطة قبل آخر ثلاث جولات. وسبق لهودسون أيضا تدريب فريقي إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الانجليزي.

وقال هودسون "لم أفكر في الاعتزال في الوقت الحالي.. سأتحدث عن الاعتزال في وقت ما. لكني لا أتحدث عنه في الوقت الراهن".

وأكد هودسون أنه لا يقرأ أي تقارير إعلامية تتحدث عن اعتزاله أو قرب رحيله عن الفريق. وسيلتقي كريستال بالاس اللندني مع ضيفه أستون فيلا صاحب المركز 11 غدا الأحد.