غوارديولا: أفكر في اعتماد توريس مهاجماً

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بأداء مواطنه الإسباني الشاب فيران توريس الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه 4-3 على نيوكاسل يونايتد الليلة الماضية.

وحقق سيتي الفوز بعد أن قلب تأخره بهدف مرتين ليوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى 13 نقطة قبل آخر جولتين من الموسم.

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وهذا هو الفوز رقم 12 على التوالي لسيتي خارج أرضه في الدوري المحلي وهو رقم قياسي جديد على مستوى البطولة.

وهز المهاجم توريس الشباك مرة في الشوط الأول ومرتين في الثاني ورفع رصيده الإجمالي من الأهداف مع سيتي هذا الموسم إلى 13 هدفا.

وكان توريس (21 عاما) انضم إلى سيتي قادما من فالنسيا الإسباني مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في أغسطس الماضي.

وقال غوارديولا عن توريس "كان رائعا طوال الموسم وكان بمثابة صفقة رائعة بالنسبة لنا.. إنه لاعب شاب يمكنه اللعب في ثلاثة مواقع في الخط الأمامي".

وأضاف غوارديولا "يمكنه تحقيق اختراقات سريعة في الخلف لكن ربما يتعين علينا التفكير في استخدامه كمهاجم لأنه في كل مرة يلعب فيها في هذا المركز يكون لديه حس متميز نحو الشباك".

وعبر توريس عن سعادته بما قدمه من أداء في موسمه الأول في إنجلترا وقال عن ذلك "بالنسبة لي فإنني تعلمت كثيرا هذا الموسم. الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف تماما عما تعودت عليه وهو يعتمد كثيرا على القوة البدنية".

وأضاف قوله "لكني أعتقد أنني تأقلمت بصورة جيدة جدا وأنني مستمر في التحسن في كل يوم".