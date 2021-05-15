.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كلويفرت مدرباً لمنتخب كوراساو مؤقتاً

سبق له تدريبهم في 2015

كلويفرت مدرباً لمنتخب كوراساو مؤقتاً

متابع الغاء المتابعة

فيليمستاد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال اتحاد كوراساو لكرة القدم إن لاعب منتخب هولندا الأسبق باتريك كلويفرت تولى تدريب منتخب الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي بصفة مؤقتة ليقوده خلال تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل بديلا لمواطنه غوس هيدينك الذي يتعافى من المرض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقود كلويفرت منتخب كوراساو في مباراتيه خارج أرضه أمام الجزر العذراء البريطانية في الخامس من يونيو المقبل وأمام غواتيمالا بعدها بأربعة أيام.

وفي حالة فوز كوراساو بالمباراتين فإنها ستصعد إلى المرحلة الثانية من تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطي ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف) وستلتقي في هذه المرحلة مع جمهورية الدومنيكان أو بنما في جولة فاصلة من لقاءين في 12 و15 يونيو.

وتولى هيدينك (74 عاما) قيادة منتخب كوراساو في العام الماضي ويتوقع أن يعود لعمله من جديد في يوليو تموز المقبل ليقود الفريق في الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف.

وقال اتحاد كوراساو لكرة القدم في بيان إن هيدينك طلب الاستعانة بجهود كلويفرت أثناء غيابه بسبب المرض، وسبق لكلويفرت أن تولى تدريب منتخب كوراساو لمدة عامين ما بين 2015 و2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
قميص منتخب أوكرانيا يثير غضب روسيا قميص منتخب أوكرانيا يثير غضب روسيا
فيدرر يعلن انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة فيدرر يعلن انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة
البلجيكي هاسي يتولى تدريب الأهلي لموسمين البلجيكي هاسي يتولى تدريب الأهلي لموسمين
رئيس إنتر ميلان يكشف سبب رحيل كونتي المفاجئ رئيس إنتر ميلان يكشف سبب رحيل كونتي المفاجئ
ساوثغيت ينتقد هندرسون بعد تنفيذ ركلة الجزاء ساوثغيت ينتقد هندرسون بعد تنفيذ ركلة الجزاء
إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي بسبب التحرش الجنسي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي بسبب التحرش الجنسي
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد