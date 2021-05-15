كلويفرت مدرباً لمنتخب كوراساو مؤقتاً

قال اتحاد كوراساو لكرة القدم إن لاعب منتخب هولندا الأسبق باتريك كلويفرت تولى تدريب منتخب الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي بصفة مؤقتة ليقوده خلال تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل بديلا لمواطنه غوس هيدينك الذي يتعافى من المرض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقود كلويفرت منتخب كوراساو في مباراتيه خارج أرضه أمام الجزر العذراء البريطانية في الخامس من يونيو المقبل وأمام غواتيمالا بعدها بأربعة أيام.

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وفي حالة فوز كوراساو بالمباراتين فإنها ستصعد إلى المرحلة الثانية من تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطي ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف) وستلتقي في هذه المرحلة مع جمهورية الدومنيكان أو بنما في جولة فاصلة من لقاءين في 12 و15 يونيو.

وتولى هيدينك (74 عاما) قيادة منتخب كوراساو في العام الماضي ويتوقع أن يعود لعمله من جديد في يوليو تموز المقبل ليقود الفريق في الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف.

وقال اتحاد كوراساو لكرة القدم في بيان إن هيدينك طلب الاستعانة بجهود كلويفرت أثناء غيابه بسبب المرض، وسبق لكلويفرت أن تولى تدريب منتخب كوراساو لمدة عامين ما بين 2015 و2016.