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ليفاندوفسكي يسجل 40 هدفاً ويعادل رقم مولر

احتفاليته بالهدف

ليفاندوفسكي يسجل 40 هدفاً ويعادل رقم مولر

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برلين - د ب أ

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سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا لفريق بايرن ميونخ أمام فرايبورغ في المباراة المقامة حاليا ليرفع رصيد أهدافه إلى 40 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني (بوندسليغا) ليعادل رقم غيرد مولر الذي حققه في موسم 1971 - 1972.

وكشف ليفاندوفسكي، 32 عاما، الذي سجل هدفا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، عن قميص مطبوع عليه صورة لمولر ومكتوب عليها "مولر للأبد" كما حصل على ممر شرفي من زملائه بالفريق والجهاز الفني لتحقيقه هذا الرقم القياسي. وحقق مولر الرقم القياسي المسجل في موسم 1971 - 1972 ولعدة عقود بدا أنه رقم أبدي.

ولكن، وبعد أن سجل 34 هدفا في الموسم الماضي، حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم رغم أنه غاب عن خمس مباريات من أصل 33 مباراة لعبها فريقه بسبب الإصابة والراحة.

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