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ناتشو يبقي آمال ريال مدريد حيّة حتى الجولة الأخيرة

فرحة ناتشو بهدفه الثمين

ناتشو يبقي آمال ريال مدريد حيّة حتى الجولة الأخيرة

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بلباو - رويترز

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حافظ ريال مدريد على آماله في السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فاز 1-صفر على أتليتيك بلباو في سان ماميس يوم الأحد بفضل هدف المدافع ناتشو فرنانديز بالشوط الثاني.

وفي الشوط الأول قليل الفرص، طالب ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء بعدما أرسل ألفارو أودريوزولا كرة عرضية لمست ذراع جون مورسيو، لكن الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.

وكاد بلباو أن يفتتح التسجيل قبل الاستراحة لكن أليكس بيرنغور سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم للحارس تيبو كورتوا.

وردت العارضة محاولة بضربة رأس من كاسيميرو بعد الاستراحة، قبل أن يرسل اللاعب البرازيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها ناتشو من مدى قريب إلى هدف الانتصار الثمين لفريق المدرب زين الدين زيدان.

وتعرض البديل راؤول غارسيا لاعب بلباو للطرد في اللحظات الأخيرة مع زيادة التوتر في أجواء اللقاء.

وأصبح رصيد ريال صاحب المركز الثاني 81 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر الذي فاز 2-1 على أوساسونا بفضل هدف قاتل من لويس سواريز.

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