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توتنهام يزاحم ليفربول بثنائية وولفرهامبتون

هدف هويبرغ الثاني

توتنهام يزاحم ليفربول بثنائية وولفرهامبتون

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لندن - د ب أ

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استعاد توتنهام اتزانه سريعا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق فوزا ثمينا 2 - صفر على وولفرهامبتون اليوم الأحد في المرحلة الـ36 من المسابقة.

وأنعش توتنهام آماله في المشاركة مباشرة بمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل دون الحاجة لخوض الأدوار التأهيلية.

ورفع توتنهام رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام ويستهام ، وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر. وحسم توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدف سجله هاري كين في نهاية الشوط ثم سجل بيير إميل هويبرغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 62.

ورفع كين رصيده إلى 22 هدفا لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة مؤقتا بفارق هدف واحد أمام المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

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