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توخيل: "الحظ" سبب خسارتنا نهائي كأس الاتحاد

الألماني بجانب روجرز

توخيل: "الحظ" سبب خسارتنا نهائي كأس الاتحاد

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لندن - رويترز

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن فريقه لم يحالفه الحظ في خسارته 1-صفر أمام ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وأضاف المدرب الألماني الذي أبدل حظوظ تشيلسي منذ توليه المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد في يناير "نحن محبطون ولسنا غاضبين من أداء اللاعبين، أعتقد أن الأداء الذي قدمناه كان كافيا للفوز. أعتقد أننا اليوم لم نكن محظوظين ولم نخف مطلقا أننا بحاجة للفوز على هذا المستوى. الفريق يحتاج إلى الزخم واتخاذ القرارات والتفاصيل البسيطة وقرارات الحكم".

وأُلغي هدف تعادل محتمل سجله تشيلسي قرب النهاية بداعي التسلل وشعر بعض لاعبيه بأن لاعب ليستر أيوزي بيريز لمس الكرة بيده قبل أن يسجل يوري تيلمانس هدف الانتصار الرائع في الدقيقة 63. وقال توخيل "لم أشاهدها. مساعدي شاهدها على الشاشة وقال اللاعبون بعدها مباشرة إنها كانت لمسة يد".

وشعر مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان السابق بأن فريقه أبلى بلاء حسنا في الحد من فعالية ليستر في الهجمات المرتدة.

وقال "أعتقد أننا دافعنا جيدا، وضغطنا جيدا، ولم نسمح لواحد من أفضل فرق العالم في الهجمات المرتدة في شن أي مرتدات".

لكن توخيل كان أقل سعادة بعدم استغلال فريقه استحواذه على الكرة. وأضاف "عملية اتخاذ القرار في الشوط الأول شابها التسرع وحاولنا الوصول إلى حل. صنعنا مواقف اثنين أمام اثنين وثلاثة أمام ثلاثة كانت مبشرة (لكننا لم نستغلها)".

وأضاف "استقبلنا هدفا من لا شيء. إنه هدف رائع وهدف حالفه الحظ. لدينا فرصة ميسون ماونت وهدف أُلغي بسبب تسلل قريب للغاية. لم نكن محظوظين اليوم".

ويلتقي تشيلسي مع ليستر مجددا يوم الثلاثاء في مواجهة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز في صراع إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي. ويلتقي النادي اللندني مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو في بورتو.

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