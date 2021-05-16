سلتا فيغو ينهي موسم برشلونة بهزيمة مؤلمة

بات برشلونة خارج لعبة الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم بخسارته على أرضه أمام سلتا فيغو 2-1 يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين من المسابقة، فيما تغلب كل من أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد على أوساسونا وأتلتيك بلباو 2-1، 1-0 على التوالي، ليدخلان المرحلة الختامية وهما على بعد نقطتين من بعضهما البعض.



وتقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الشوط الأول، قبل أن يعادل سانتي مينا النتيجة لمصلحة سلتا فيغو، وعاد ذات اللاعب إلى تسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية، ليخرج برشلونة من حسابات الفوز بالبطولة، إذ يتخلف بسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد.

ومن المؤكد أن اللقب الأول منذ 2014 بين يدي أتلتيكو الذي يختتم الموسم في ضيافة بلد الوليد حيث سيكون بحاجة الى الفوز لتجريد جاره من اللقب حتى في حال فوز الأخير على ضيفه فياريال.



أما في حال تعادل أتلتيكو وفوز ريال، سيتعادلان بعدد النقاط وحينها سيكون اللقب من نصيب ريال بأفضلية المواجهتين المباشرتين إذا فازا ذهاباً 2-صفر وتعادلا إياباً 1-1.