.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سلتا فيغو ينهي موسم برشلونة بهزيمة مؤلمة

سجل مينا ثنائية في شباك أصحاب الأرض

سلتا فيغو ينهي موسم برشلونة بهزيمة مؤلمة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بات برشلونة خارج لعبة الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم بخسارته على أرضه أمام سلتا فيغو 2-1 يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين من المسابقة، فيما تغلب كل من أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد على أوساسونا وأتلتيك بلباو 2-1، 1-0 على التوالي، ليدخلان المرحلة الختامية وهما على بعد نقطتين من بعضهما البعض.

وتقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الشوط الأول، قبل أن يعادل سانتي مينا النتيجة لمصلحة سلتا فيغو، وعاد ذات اللاعب إلى تسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية، ليخرج برشلونة من حسابات الفوز بالبطولة، إذ يتخلف بسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد.

ومن المؤكد أن اللقب الأول منذ 2014 بين يدي أتلتيكو الذي يختتم الموسم في ضيافة بلد الوليد حيث سيكون بحاجة الى الفوز لتجريد جاره من اللقب حتى في حال فوز الأخير على ضيفه فياريال.

أما في حال تعادل أتلتيكو وفوز ريال، سيتعادلان بعدد النقاط وحينها سيكون اللقب من نصيب ريال بأفضلية المواجهتين المباشرتين إذا فازا ذهاباً 2-صفر وتعادلا إياباً 1-1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
زيدان يكشف أسباب الرحيل: ريال مدريد لم يعد يثق بي زيدان يكشف أسباب الرحيل: ريال مدريد لم يعد يثق بي
لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه
البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين البرازيل تستضيف كوبا أميركا بدلاً من الأرجنتين
تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ تشيفرين: الريال وبرشلونة ويوفنتوس أصابوا أنفسهم بـ"الشلل"
غوارديولا يستنجد بنجم ريال مدريد غوارديولا يستنجد بنجم ريال مدريد
صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد