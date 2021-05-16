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شمايكل: حققت أحد أحلامي

الدنماركي حاملاً الكأس

شمايكل: حققت أحد أحلامي

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لندن - رويترز

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أثنى كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي على تتويج فريقه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ووصفه بأنه حلم تحول إلى حقيقة يوم السبت، بينما كال المدرب بريندان رودجرز المديح إلى الروح الجماعية في النادي.

وتغلب ليستر 1-صفر على تشيلسي بفضل تسديدة صاروخية بعيدة المدى من يوري تيلمانس بالإضافة إلى تدخلين رائعين من شمايكل.

وقال شمايكل الذي فاز والده بيتر بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات مع مانشستر يونايتد "هذه ما تصنعه الأحلام. حلمت بذلك منذ كنت طفلا. تحدثنا حول الرغبة في الفوز بألقاب".

وأضاف "بعد أداء اليوم، أنا فخور للغاية بالجميع، الكل ساهم في الوصول إلى النهائي والكل لعب والكل كان رائعا".

وتابع "الفريق بأكمله خلف الفريق وكل الطاقم الطبي والجميع. هذا ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا ونؤدي كل شيء بطريقة صحيحة ونمتلك الإيمان الداخلي".

وقال رودجرز إنه لم يكن يعرف أن ليستر، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، لم يسبق له الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عندما انضم للنادي في 2019.

وأضاف المدرب القادم من أيرلندا الشمالية "إنه عمل جماعي حقيقي في ليستر سيتي. نجاح هذا الفريق وهذا النادي هو الوصول لمثل هذه المواقف والتنافس. الأندية التي يطلق عليها كبيرة في هذا البلد يتوقع فوزها بالألقاب، نجاحنا هو المنافسة وإذا قدمنا أداء مثل اليوم فإن بوسعنا الفوز".

وما زال أمام تشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي وكان واحدا من ستة أندية إنجليزية مشتركة في خطط لإنشاء دوري سوبر أوروبي قبل انهيار المشروع أمام الانتقادات واسعة النطاق.

وقال رودجرز "هدف يوري بمثابة هدف فوز من طراز عتيق بكأس الاتحاد الإنجليزي لكن أيضا تدخل كاسبر شمايكل، هذه هي اللحظات الحاسمة التي تحتاجها في المباريات".

وتابع "في المجمل أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل وتعاملنا مع المباراة جيدا جدا، ولعبنا بشراسة بالغة... شكلنا دائما خطورة في وجود الكرة في حوزتنا. تشيلسي فريق رائع ولهذا السبب تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، لكني أعتقد أننا استحققنا الفوز".

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