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مدرب يونايتد يؤكد أن قائد الفريق سيحظى بالوقت الكافي قبل النهائي

أصابة ماغواير

مدرب يونايتد يؤكد أن قائد الفريق سيحظى بالوقت الكافي قبل النهائي

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

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قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن القائد هاري ماغواير يسير بخطى ثابتة في التعافي من إصابة في الكاحل وسينال الوقت اللازم حتى يكون جاهزا لخوض نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام فياريال يوم 26 مايو.

وأصيب ماغواير مدافع المنتخب الإنجليزي، الذي بدأ 34 مباراة ليونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز هذا الموسم، خلال الفوز 3-1 على أستون فيلا يوم الأحد الماضي.

وغاب المدافع البالغ عمره 28 عاما، الذي أصيب بعد التحام من أنور الغازي لاعب فيلا، عن الخسارة 2-1 أمام فريقه السابق ليستر سيتي ثم الهزيمة 4-2 أمام ليفربول، وسط شكوك حول لحاقه بمواجهة فياريال.

وقال سولشاير لموقع النادي "إنه يتعافى بخطى ثابتة. عندما تحدثت إليه هذا الصباح، كان يتحلى بروح إيجابية، لكن من الطبيعي أن نشعر بالإحباط في اليوم التالي للإصابة". وأضاف مدرب يونايتد أنه لا يريد التعجل في اختبار ماغواير أو المخاطرة بإشراكه قبل أن يتعافى بشكل تام من الإصابة. ويدرك سولشاير تماما أهمية ماغواير مع بحثه عن لقبه الأول كمدرب لمانشستر يونايتد.

وقال المدرب النرويجي "أتمنى أن يتعافى بسرعة ويصبح جاهزا لخوض النهائي... سأمنحه كل الوقت اللازم حتى يحسم موقفه من اللعب".

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