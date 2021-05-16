نابولي يهزم فيورنتينا ويؤجل مصير يوفنتوس الأوروبي لآخر جولة

فاز فريق نابولي على مضيفه فيورنتينا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي نابولي لورنزو إنسيني وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 57 و67، وشهدت المباراة طرد بارتوميي دراغوفسكي لاعب فيورنتينا في الدقيقة 56.

مادة اعلانية

ورفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث ليصبح الفارق بينه وبين ميلان الثالث نقطة واحدة، ومباراة ستلعب لاحقا للأخير، ونقطة عن يوفنتوس الخامس، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.