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نابولي يهزم فيورنتينا ويؤجل مصير يوفنتوس الأوروبي لآخر جولة

هدف زيلينسكي

نابولي يهزم فيورنتينا ويؤجل مصير يوفنتوس الأوروبي لآخر جولة

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روما - د ب أ

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فاز فريق نابولي على مضيفه فيورنتينا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي نابولي لورنزو إنسيني وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 57 و67، وشهدت المباراة طرد بارتوميي دراغوفسكي لاعب فيورنتينا في الدقيقة 56.

ورفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث ليصبح الفارق بينه وبين ميلان الثالث نقطة واحدة، ومباراة ستلعب لاحقا للأخير، ونقطة عن يوفنتوس الخامس، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

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