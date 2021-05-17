النصر يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا 3 أعوام

أعلن نادي النصر يوم الاثنين برئاسة مسلي آل معمر تعاقده مع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات.

وبدأ تاليسكا في الدوري البرازيلي قبل أن ينتقل شابا إلى صفوف بنفيكا البرتغالي بقيادة جورجي جيسوس، مدرب الهلال السابق، ليعار بعدها إلى بشكتاش التركي وينتقل منه إلى غوانزو إيفرغراند الصيني.

مادة اعلانية

وخلال مسيرته مع الأندية، حقق تاليسكا الدوري البرازيلي برفقة باهيا، والبرتغالي مرتين مع بنفيكا، بالإضافة إلى الكأس المحلية مرتين والسوبر مرة واحدة، قبل الفوز بالدوري التركي مع بشكتاش والصيني برفقة غوانزو.