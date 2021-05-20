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أنشيلوتي: موسم إيفرتون ناجح

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أنشيلوتي: موسم إيفرتون ناجح

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لندن - د ب أ

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أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه ليس بحاجة للتأهل للعب في أوروبا في الموسم المقبل لجعل هذا الموسم جيدا.

وحقق إيفرتون فوزا صعبا على وولفرهامبتون 1 - صفر يوم الأربعاء في مباراة شاهدها 6500 مشجع ولكن رغم أن حصد النقاط الثلاثة حافظ على آمال إيفرتون الضئيلة للعب في أوروبا قبل مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، لكنها لم تخف ما كان سيئا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن إيفرتون خسر تسع مباريات من أصل 19 مباراة على أرضه هذا الموسم- وهو رقم قياسي - مما أضر الفريق في مسعاه نحو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وسيتوجه إيفرتون إلى ملعب الإمارات وهو متساوٍ في النقاط مع توتنهام، صاحب المركز السابع، ويعلم أن التقدم مركزا واحدا فقط سيمنح الفريق المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في موسمها الأول الموسم المقبل، بينما سيمكنه الصعود مركزين من اللعب في الدوري الأوروبي.

وقال أنشيلوتي: نحن في المعركة، ربما ستكون المباراة هي الأصعب هذا الموسم، ولكن كان من المهم البقاء هناك. لا يوجد شيء مستحيل، إنها صعبة للغاية، معقدة للغاية، نحن نواجه ربما أفضل فريق في أوروبا. ولكن يجب أن نحاول. وأردف: إذا تأهلنا للعب في أوروبا، سيكون موسما رائعا، إذا لم نتأهل سيكون موسما جيدا.

وحسمت رأسية ريتشارليسون في الدقيقة 48 مباراة وولفرهامبتون، ولكن مما لا شك فيه أن إيفرتون حصل على مساعدة من ضوضاء المدرجات.

وألمح أنشيلوتي لحقيقة الانتصارت الستة التي حققها فريقه على أرضه في الدوري، جاءت ثلاثة منها من المشجعين في المدرجات بعد الفوز على أرسنال وتشيلسي في كانون أول/ديسمبر الماضي خلال رفع محاذير فيروس كورونا بشكل مؤقت.

وأضاف أنشيلوتي: أتمنى أن تكون الصفقة الجديد في سوق الانتقالات هي عودة الجماهير للمدرجات. سيشكلون فارقا ضخما في الموسم المقبل، في تاريخ النادي، مشجعينا تصنع الفارق.. كان من الرائع رؤيتهم وكانت الأجواء مختلفة للغاية".

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