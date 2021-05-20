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الموت يغيب الشهيل بعد مسيرة رياضية حافلة

الموت يغيب الشهيل بعد مسيرة رياضية حافلة

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العربية.نت

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فارق فيصل الشهيل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس ناديي الهلال والنهضة السابق، يوم الخميس، الحياة بعد معاناة مع المرض.

وعرف الشهيل بتقلده عددا من المناصب الرياضية أبرزها عندما كان نائبا لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإضافة إلى رئاستة لناديي الهلال والنهضة والعمل كعضو شرف للأندية نفسها بالإضافة إلى نادي المزاحمية.

وتولى الشهيل رئاسة النهضة في أكثر من مناسبة كانت آخرها عندما سجل فريق المنطقة الشرقية ظهوره الأخير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2013 – 2014. كما عرفت عنه مساهماته في نهضة الرياضة في المنطقة الشرقية وعلاقاته الممتازة مع أندية الاتفاق والقادسية حينها.

وبعيدا عن الرياضة، تولى الشهيل مناصب مديرا عاماً للموانئ قبل أن يعمل وكيلا لوزارة المواصلات ويصبح بعدها رئيسا عاما لمؤسسة السكك الحديدية.

ونعى نادي الهلال الشهيل عبر بيان رسمي بعدما ترأس النادي وعمل نائبا للرئيس في 3 فترات مختلفة وإسهاماته خلال 6 عقود بعدد من بطولات الفريق المحلية والخارجية.

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