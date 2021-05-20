الوحدة وضمك يتعادلان ويقتربان من الهبوط

اقترب فريقا الوحدة وضيفه ضمك من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الفريقان في اقتناص 3 نقاط كانت ستعزز حظوظهما في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ودخل الفريقان مرحلة الحسابات المعقدة في آخر جولتين بعد فوز منافسهم المباشر الباطن أمس على الاتفاق وهو ما سيصعب مهمتهما في البقاء.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول حيث كثّف الوحدة هجومه في النصف ساعة الأولى وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الأسترالي ديمتري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 45+1 تمكن الكرواتي دوماغوج انتوليتش لاعب ضمك من افتتاح التسجيل لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ورد الوحدة سريعاً وأهدر مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأسترالي ديمتري إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الشوط الثاني فرص الوحدة سيطرته ونجح مهاجمه البرتغالي هيرناني بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 48 بعدما أكمل تمريرة زميله حمد الجيزاني بقدمه في شباك ضمك.

وتبادل الفريقان الهجمات في العشر دقائق الأخيرة وسنحت فرصة محققة لمهاجم ضمك منصور حمزي الذي تلقى تمريرة من زميله الأرجنتيني ايميليو زيلايا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الوحدة سريعاً وأهدر لاعبه البرازيلي لويس غوستافو فرصة خطيرة حينما اخترق دفاع ضمك وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة للحارس مصطفى زغبة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة ليبقى في المركز 14 وبفارق نقطتين عن الباطن صاحب المركز 13، وارتفع رصيد ضمك إلى 30 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.